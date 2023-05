Calciomercato Milan – Dal Portogallo | “Kerkez-Benfica ai dettagli”

Ne parlato con Marotta e con i suoi ex compagni, che ha visto da vicino, dagli spalti del Meazza, in occasione della semifinale di ritorno di Champions League contro il. E che tiferà dalle ...... secondo le informazioni di.it l'inglese ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. La dirigenza delè al lavoro per abbassare le pretese, visto che il numero 12 non ...Il puntoCon un gol di Olivier Giroud ildi Gerry Cardinale ha battuto la Juventus e strappato il pass per la prossima Champions League. Gerry Cardinale (©LaPresse) -.itStefano ...

Tuttosport - Rebic e Origi verso l'addio. Il Milan attende una risposta da El Shaarawy Milan News

Con la partita di questa domenica contro l’Hellas Verona si concluderà il campionato 2022- 2023 del Milan di Stefano Pioli che spera di lasciare i propri tifosi con almeno un buon ricordo dell’ultima ...La Lazio guarda al futuro con positività e tra i tanti impegni estivi ci sarà anche quello per un nuovo attaccante.