Calciomercato Juve | programmato un rientro alla base

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Con Paredes ormai sicuro di non rimaneresi aprono le porte per undi Rovella. Il centrocampista ha convinto tutti...

... giornalista della Gazzetta dello Sport , è intervenuto ai microfoni di.it in onda ... " Thiago Motta è un profilo da tenere in considerazione per la', ha detto Albanese. ' Ma fino a ...Commenta per primo Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004, sta facendo vedere grandi cose al Boca Juniors attirando le attenzioni di diversi top club europei. Tra questi c'è lache da tempo segue il giovane argentino.Arkadiusz Milik (LaPresse) -.itQuesta mattina allo Juventus Training Center della Continassa ladi Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi. Seduta di allenamento a porte aperte ...

CALCIOMERCATO - Juventus, si ripartirà da zero: da Vlahovic a Rabiot, la rifondazione passa dagli addii di tanti big Eurosport IT

Con Paredes ormai sicuro di non rimanere alla Juve si aprono le porte per un rientro alla base di Rovella. Il centrocampista ha convinto tutti nella sua stagione in prestito al Monza.Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004, sta facendo vedere grandi cose al Boca Juniors attirando le attenzioni di diversi top club europei. Tra questi c’è la Juve che da tempo segue il giovane a ...