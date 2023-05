Calciomercato com – L’ultimo ballo di Mou | ai saluti come con l’Inter | deve battere il Siviglia per il suo popolo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-31 00:00:00 Fermi tutti! Stavolta è diverso. Con Mourinho è sempre un’altra cosa. Non sono tifoso giallorosso, non credo nemmeno di risultare simpatico a quella tifoseria (ma forse non ce n’è una che mi sopporti, sono troppo fuori dal coro), tuttavia oggi mi piacerebbe essere a Budapest per vivere prima l’attesa e poi la partita con l’amore che solo i romanisti possiedono. Con loro non si perde mai. Perché amor vincit omnia (l’amore batte tutto) e la goia di essere in un finale europea per il secondo anno consecutivo è pari almeno all’orgoglio di questa marea sconfinata e devota. Totti ha detto che, prima o poi, ilperderà una finale di Europa League (ne ha vinte sei). Giusto, lo suggeriscono i grandi numeri. Purtroppo anche Mourinho non ha mai perso una finale europea (anche se è stato sconfitto nella Supercoppa) e, un giorno, capiterà. Mi auguro, ...