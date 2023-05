Calcio | Serie A | Provedel | Skorupski e Di Gregorio candidati al premio di portiere dell’anno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – Il campionato è agli sgoccioli e laA ha svelato i trealdi migliordel campionato 2022/23. Tre nomination che rendono merito al rendimento stagionale: Ivandella Lazio, Michele Didel Monza e ?ukaszdel Bologna. Arrivato alla Lazio per fare il secondo,si è preso la titolarità a suon di parate portando a casa 21 clean sheet stagionali. Quella di, invece, si tratta di una conferma, dato che il polacco è protagonista inA da ormai molti anni. La vera new entry è Di, capace di trascinare il Monza inA nella passata stagione e protagonista della storica ...

... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Juventus: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le ...Leggi Anche La scelta del Livorno: Lucarelli in campo a un mese dall'arresto per violenza sessuale A complicare il quadro indiziario dei due calciatori che militano nella squadra didiD ...Leggi anche Lo scudetto del Lecce e l'altrodi Corvino Lecce, non solo salvezza: da Strefezza a Baschirotto, c'è un tesoretto in casa Lecce: tutte le notizieA: tutte le notizie: ...

Non solo Juve! Napoli, Roma, Bergamo: giustizia e procure in fermento Tuttosport

Palladino verso il rinnovo con il Monza, aria di intesa anche tra Gasperini e l'Atalanta. Lecce, possibile l'addio di Baroni ...Storia di Cairo e prima casa sportiva di molti valbormidesi, la scomparsa dell'Aurora è una ferita per molti sportivi ...