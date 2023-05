Calcio | Sala | ' Non si sa mai' che il Monza possa giocare a San Siro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Milano, 31 mag. (Adnkronos) - “Non si sa mai”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe, sulla possibilità di farila San. Il sindaco è intervenuto a margine di una conferenza stampa oggi pomeriggio a Milano. "Il tono era scherzoso però Galliani è una persona ambiziosa, io lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura, lui e Berlusconi, certamente per la passione ma anche per ambizione", aggiunge, che sottolinea che "era una telefonata estremamente interlocutoria che però io ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: “non si sa mai”". Il sindaco racconta che, uscendo dalla presentazione di ieri sera del libro di Adriano Galliani al Teatro Manzoni di Milano, "ho incontrato qualche giocatore dele ho ...

