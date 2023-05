Calcio | De Laurentiis sceglie l’inno ufficiale | è il remix di ‘Napoli’ di Nino D’Angelo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I tifosi del Napoli non hanno mai avuto dubbi sul fatto che “Napoli”, la traccia dell’allora caschetto biondo, fosse il loro inno, staccando di netto la concorrenza che nel corso degli anni, ha tenuto testa nei cuori e nelle corde vocali dei napoletani. È stato proprio il Presidente Aurelio Dead ufficializzare pubblicamente l’adozione di “Napoli” (questo il titolo esatto della canzone) come inno, durante un concerto di Gigi D’Alessio in Piazza Plebiscito, al cospetto dello stesso Gigi,, Alessandro Siani, e dopo che l’intera piazza l’ha cantata all’unisono, lui incluso. Ma già da qualche tempo, la traccia che si canta e si balla abitualmente in piazze, locali ed eventi, oltre che allo stesso Stadio Maradona nei prepartita, è ...

Intanto, Deha negato in Procura di aver avuto pressioni di sorta per far pace con gli ... Attiva ora l'offerta! Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 31 ...Vorrebbe anche un americano ma sul giapponese è già la seconda volta che Aurelio Desi sbilancia. Parlando di mercato il presidente del Napoli, ospite di Fazio a 'Che tempo che fa', ha ribadito l'interesse per l'acquisto di un calciatore nipponico. Con Kamada che sembra ...... anzi, finiti in campionati minori o addirittura spariti dal. Qualcosa, con tempi non certo ... 11 club e 59 dirigenti tra cui gli stessi Andrea Agnelli e Aurelio De. Adesso, in Figc, ...

De Laurentiis vuole cambiare il calcio: 'Niente intervallo, campionati per tipologie di città' Calciomercato.com

Domenica le celebrazioni del tricolore scudetto, sotto la lente le rivendite a prezzo maggiorato. Vietato il cambio di utilizzatore ...ForzAzzurri.net - Il Bello Del Calcio - Fedele: "L'addio di Spalletti è un punto d'arrivo: andranno via il ds, Kim ed altri giocatori". Il dirigente ed opinionista, Enrico ...