Calcio da Tavolo e Subbuteo | i risultati dei tornei FISCT del fine settimana

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel weekend del 27 e 28 maggio 2023 il circuito agonistico della Federazione Italiana Sportivada) ha visto lo svolgimento di diverse competizioni disputate su tutto il territorio nazionale, con l’assegnazione, ad esempio, del titolo di Campione Regionale per la disciplina delTradizionale in Puglia e della Coppa Sicilia e della Coppa Lazio dida. Spazio poi airegionali con quelli dedicati aldain Piemonte e Sardegna, e quelli per ilTradizionale, in Toscana e Campania. Igiocati, per altro, concorrono per i ranking ragionali validi per il “Trofeo delle Regioni”, e hanno visto la presenza, in totale, di circa 130 atleti ...