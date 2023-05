Calabria | finisce in tragedia una gita scolastica | studentessa muore facendo rafting

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È stato ritrovato il corpo senza vita di Denise Galata’, ladiciassettenne della scuola di Polistena (RC), dispersa da ieri dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, dal gommone su cui si trovava per praticaredurante una. A trovare il cadavere sono stati i Vigili del fuoco: era nel territorio tra Laino Borgo e Laino Castello, in provincia di Cosenza. Già nella tarda mattinata di oggi era stata individuata la zona e ritrovato il caschetto indossato da Denise. Il cadavere è stato trovato nel fiume, lo hanno reso noto i Carabinieri. L’ipotesi che appare più attendibile è che la giovane, dopo essere finita in acqua nel momento dello scontro tra il gommone sul quale si trovava e un altro natante che procedeva più avanti, non abbia avuto la forza di ...

Denise, una ragazza di 18 anni, è dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao in Calabria. Le ricerche sono in corso.Giallo in Calabria dove una ragazza risulta dispersa mentre faceva rafting a Laino Borgo, in provincia di Cosenza: la giovane sarebbe caduta dal gommone nelle acque del fiume Lao, a causa delle acque.