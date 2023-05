Cade in una cava | muore un operaio nel Padovano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un uomo è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese (Padova): è caduto battendo la testa in unadi inerti. Si tratterebbe di un...

Un uomo è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese (Padova): è caduto battendo la testa incava di inerti. Si tratterebbe di un operaio residente nella zona. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del Suem da Treviso e il personale di un'ambulanza, ma i medici hanno soltanto potuto ...Un uomo è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese (Padova): è caduto battendo la testa incava di inerti. Si tratterebbe di un operaio residente nella zona. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del Suem da Treviso e il personale di un'ambulanza, ma i medici hanno soltanto potuto ...... a Vasto, in provincia di , ha imboccato la rotatoria di Sant'Onofrio e l'asfalto ha ceduto sotto il peso del pulmino: si è apertavoragine e la ruota posteriore sinistra ci è finita dentro, ...

Rafting, cade in acqua nel fiume Lao una ragazza in Calabria ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Toreselle di Piombino Dese (Padova). L'uomo, residente in zona, è caduto battendo la testa in una cava di inerti. Per i soccorsi sono arrivati l'elicott ...