Burro chiarificato | vi sveliamo che cos’è e quando serve

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si fa un gran parlare di, ma di cosa si tratta? Eè preferibile rispetto a quello tradizionale? Si tratta di un ingrediente totalmente privo di caseina e lattosio, composto unicamente di materia grassa, e non contiene acqua. Questa sua caratteristica gli permette di godere di un punto di fumo maggiore rispetto a quello classico. Perché questa peculiarità risulta importante in cucina? Facciamo un passo indietro e analizziamo il processo di riscaldamento delnormale. Sapete bene che, se messo in pentola sul fuoco, quest’ultimo sprigiona una schiumetta bianca: è l’acqua contenuta che comincia a evaporare, mantenendo i 100 gradi centigradi. Terminata questa fase, la temperatura sale velocemente e ilsi scurisce: è la caseina che brucia, superando il punto di fumo. Ma ...

