Alessandro Impagnatiello , il 30enne fidanzato di Giulia Tramontano , cercava da tempo di screditare la futura madre di suo figlio agli occhi dell'amante, una collega americana. Il particolare che ...Che il 30enne barman avesse unavita le due donne ne hanno certezza a partire "da aprile" ... Un incontro chiarificatore in cui Giulia, probabilmente, prende contezza del castello didell'...Lavita Oliver, che è un ex agente speciale della polizia di Hay - on - Wye, ha ricevuto in ... 'L'imputato era al centro di un'intricata rete die inganni. Non gli importava a chi potesse ...

Bugie e doppia vita: così il compagno di Giulia ha attirato i sospetti TGLA7