“Bugiardo” | “E perché vi pagano?” Lite tra Giordano e Ultima Generazione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Duro scontro a Quarta Repubblica tra Miriam Falco, scrittrice e attivista di, e Mario. Il tema del contendere è l’alluvione in Emilia Romagna e le cause del disastro idrico: colpa dell’uomo che inquina oppure colpa delle mancate opere pubbliche per arginare i fiumi? Falco eovviamente non la pensano allo stesso modo., diventata famosa per le sue pittoresche proteste, se così possiamo dire, ritiene che l’alluvione di Ravenna altro non sia che l’effetto del riscaldamento climatico. “Noi il 30 marzo abbiamo pubblicato su Instagram un post in cui chiedevamo al ministro Pichetto e al premier Meloni di mettere in sicurezza le case, secondo la scienza, avremo un problema con le alluvioni. E le regioni più a ...