Bufalotta – Egiziano accoltella tre connazionali in un cantiere edile

(Di mercoledì 31 maggio 2023) al termine di una lite – Fermato nel pomeriggio – I feriti, non gravi, ricoverati in ospedale – Lite tra operai egiziani ieri mattina alla, in undi via di Villa di Faonte. Il più anziano, di 33 anni, dopo aver litigato con il più giovane collega di 22 anni, ha aggredito a colpi di coltello anche gli altri due, di 23 e 28 anni, intervenuti in difesa del più giovane. I tre aggrediti,ti in modo non grave (ma il ventottenne ha avuto anche una frattura in un braccio), sono stati accompagnati in ospedale, al Pertini, mentre l’energumeno è fuggito. Nel pomeriggio, la polizia lo ha rintracciato in via Togliatti, in un bar vicino alla sua dimora e lo ha denunciato per lesioni aggravate.