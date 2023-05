Brusciano e Castello di Cisterna | droga nascosta negli altarini accanto a statue sacre

Droga nelle cassette della posta, nei vani ascensori ma anche negli 'altarini' accanto a statue sacre. E' quanto scoperto dai Carabinieri adi Cisterna e a, in provincia di Napoli. I militari della compagnia didi Cisterna hanno effettuato controlli antidroga nelle aree di edilizia popolare dei due comuni, ...Droga nelle cassette della posta, nei vani ascensori ma anche negli "altarini" accanto a statue sacre. E' quanto scoperto dai Carabinieri adi Cisterna e a, in provincia di Napoli. I militari della compagnia didi Cisterna hanno effettuato controlli antidroga nelle aree di edilizia popolare dei due comuni, ...Gli ultimi obiettivi - in ordine cronologico - sono le aree popolari die di. Passate a setaccio strade e piazze senza trascurare le aree comuni come le aiuole o le cantine ...

Castello di Cisterna e Brusciano: carabinieri alle prese con i ... TERRANOSTRA | NEWS

Cassette della posta, sotto scala o vani ascensori. Sono posti in cui solitamente viene nascosta la droga. Gli spacciatori tuttavia non si limitano ad utilizzare come nascondigli luoghi e oggetti dell ...Ritrovamenti nelle cassette della posta, nei sotto scala o all’interno dei vani ascensori ma anche negli “altarini” accanto a statue sacre a spregio non solo della vita altrui per chi vende morte ma a ...