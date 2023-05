Boston Celtics | Gallinari | “Avrei voluto giocare | ora testa e gambe per preparare la prossima stagione”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Daniloci ha sperato fino all’ultimo, ma purtroppo non ha potuto esordire con la canotta dei. L’infortunio rimediato con la Nazionale azzurra l’ha infatti tenuto fuori per tutta lae rischiare non avrebbe avuto senso, pur essendo le fasi finali dei playoff. Il cestista azzurro ha fatto un bilancio di quest’annata con un post su Instagram, scrivendo: “La mia 15esimain Nba è finita. Mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto debuttare con questa maglia davanti a questi incredibili tifosi.aiutare i miei compagni e vedere la squadra in campo fino alla fine. Ci vorrà un po’ per accettare questa sconfitta. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e abbiamo dato tutto come gruppo. Da domani ...

Avanti 3 - 0 gli Heat hanno perso altrettante gare consecutive, ritrovandosi a giocare gara - 7 al TD Garden di. Megan Briggs Getty Images I ringalluzzitigiocavano per tornare alle ...Fa male. La batosta di Gara 7 subita da Miami al Garden ha chiuso la stagione deie scosso le certezze sul futuro. Perché i verdi erano favoriti e perché le proporzioni della disfatta sono state non solo inattese, ma anche mortificanti. Isi leccano le ferite ..., MA - MAY 29: Jimmy Butler #22 of the Miami Heat looks on during Game Seven of the Eastern Conference Finals against theon May 29, 2023 at the TD Garden in, ...

Danilo Gallinari ci ha sperato fino all'ultimo, ma purtroppo non ha potuto esordire con la canotta dei Boston Celtics. Le sue parole su Instagram.La brutta sconfitta con Miami in gara 7 della Finale a Est cambia i piani per il futuro. Per inseguire il titolo ci sono tanti nodi da sciogliere ...