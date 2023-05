Borse | Milano chiude in coda a -2% Europa in affanno tra Cina e debito Usa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le preoccupazioni causate dalla frenata dell'attività manifatturiera della Repubblica Popolare hanno messo in secondo piano la frenata dell'inflazione in Francia, Italia e Germania. Focus sugli Usa, dove il tetto alapproda al Congresso

Leeuropee sono partite deboli, frenando sui dati cinesi che hanno messo in evidenza che, contrariamente alle attese, l'attivita' manifatturiera di maggio e' calata per il secondo mese consecutivo. ...L'incertezza sull'economia globale con la frenata della manifattura cinese mette sotto scacco leeuropee. A fine giornata èa perdere più di altre. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,97% a 26.051 punti. Una seduta in cui sono scesi anche i rendimenti con il Btp decennale al 4,07% e ...Una discesa netta e corale. In Europa- 2,02%, con un peggioramento netto nel pomeriggio. Il calo di oggi porta la discesa del mese di maggio al 2,22%. Giornata negativa anche per Francoforte ( - 1,55%), Parigi ( - 1,54%) e Londra (...

Borsa: Milano chiude a -1,97%, pesa manifattura Cina - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'incertezza sull'economia globale con la frenata della manifattura cinese mette sotto scacco le Borse europee. A fine giornata è Milano a perdere più di altre. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,97% ...Una discesa netta e corale. In Europa Milano -2,02%, con un peggioramento netto nel pomeriggio. Il calo di oggi porta la discesa del mese di maggio al 2,22%. Giornata negativa anche per Francoforte (- ...