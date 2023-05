Borse in rosso | pesa la frenata dell’economia cinese Milano la peggiore tocca -2%

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le preoccupazioni per la crescita anemica di Pechino hanno messo in secondo piano ladell'inflazione in Francia, Italia e Germania. Focus sugli Usa, dove il tetto al debito approda al Congresso. In serata il Beige Book della Fed. Visco chiede alle Bce «gradualità» sui tassi

Borse europee deboli, pesa la frenata dell’economia cinese. A Milano brilla Mps Il Sole 24 ORE

Pesano i dati dell’attività manifatturiera cinese, che si è contratta più rapidamente del previsto a maggio a 48.8 punti. Il dato fa temere per la domanda di petrolio: il Greggio scambia a 68.59 dolla ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Tornano a peggiorare le Borse europee che avevano ripreso fiato dopo i dati sull'inflazione in ...