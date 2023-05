Borse in rosso | pesa la frenata dell’economia cinese Milano la peggiore giù del 2%

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le preoccupazioni causate dalladell'attività manifatturiera della Repubblica Popolare hanno messo in secondo piano ladell'inflazione in Francia, Italia e Germania. Focus sugli Usa, dove il tetto al debito approda al Congresso

Seduta negativa per la Borsa di Milano, così come le altreeuropee , che comunque recuperano rispetto all'apertura fortemente negativa. A pesare sul sentiment sono i nuovi dati macroeconomici cinesi di stamattina, che hanno evidenziato una contrazione ...Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Tornano a peggiorare leeuropee che avevano ripreso fiato dopo i dati sull'inflazione in Francia e Italia e Milano ... Sono indi poco meno di mezzo punto percentuale i future Usa, in calo l'...

Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rosso (-2%). Pesano Prysmian, Leonardo e Unicredit. Sale Mps Milano Finanza

Pesano i dati dell’attività manifatturiera cinese, che si è contratta più rapidamente del previsto a maggio a 48.8 punti. Il dato fa temere per la domanda di petrolio: il Greggio scambia a 68.59 dolla ...Cinque aree tematiche (Ristoro, Agorà, Adrenalina, Mercato e Lounge), oltre 20 piatti di pesce, più di 600 posti a sedere, 4 giorni di iniziative ed attività: sono i numeri della prima edizione di “I ...