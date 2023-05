Borse europee deboli | pesa la frenata dell’economia cinese A Milano brilla Mps

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le preoccupazioni per la crescita anemica di Pechino sono attenuate dal rallentamento dell'inflazione in Francia, Italia e soprattutto Germania. Focus sugli Usa, dove il tetto al debito approda al Congresso. In serata il Beige Book della Fed. Visco chiede alle Bce «gradualità» sui tassi. Petrolio Wti torna sotto i 68 dollari, euro in retromarcia