Borse europee ancora in rosso | pesa la frenata dell’economia cinese

Petrolio Wti torna sotto i 70 dollari al barile, perde quota l'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Apertura in "rosso" per lee chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo che ha ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare la giornata in ribasso . Performance contrastate per i principali indici azionari statunitensi . Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,15% a 33.043 punti, mentre l'S&P500 ......News correlate Una Schlein battuta in questo modo potrà avere successo alle prossimeDi ... Pnrr, l'Europa chiama l'Italia Usa, rischio default:a picco. DeSantis sfida Trump La Ue all'...

Le Borse europee avviano la seduta in territorio negativo, in scia con i mercati asiatici e con i futures di Wall Street in flessione. I mercati si mostrano preoccupati dopo la brusca frenata della ma ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Si profila debole l'avvio delle contrattazioni in Europa, con il disegno di legge sull'innalzamento al tetto del debito che approda al Congresso e dop ...