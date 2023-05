Borsa | Milano pesante con l' Europa | giù Prysmian e Leonardo

Le Borse europee sono partite deboli, frenando sui dati cinesi che hanno messo in evidenza che, contrariamente alle attese, l'attivita' manifatturiera di maggio e' calata per il secondo mese ...Moncler ha ridotto le perdite allo 0,28%, complice il fatto che i titoli avevano gia' perso terreno nelle scorse settimane. Fuori dal paniere principale, Ferragamo ( - 0,2%), Tod's ( - 0,1%) ...L'incertezza sull'economia globale con la frenata della manifattura cinese mette sotto scacco le Borse europee. A fine giornata èa perdere più di altre. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,97% a 26.051 punti. Una seduta in cui sono scesi anche i rendimenti con il Btp decennale al 4,07% e lo spread con il Bund in rialzo a ...

L'incertezza sull'economia globale con la frenata della manifattura cinese mette sotto scacco le Borse europee. Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, il PMI è sceso a 48,8 punti dai 49,2 del mese precedente e risulta inferiore ai 51,4 attesi…