Ladiè debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Soffre Francoforte , che evidenzia una perdita dello 0,85%; si muove ...Piazza Affari apre in forte calo Apertura in deciso calo per ladi, con l'indice Ftse Mib che nelle prime battute segna una flessione dello 0,97% a 26.316 punti. Sui listini pesa l'andamento incerto di Wall Street , che alla vigilia ha chiuso con il ...Ladiapre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,68% a 26.394 punti. . 31 maggio 2023

Borsa: Milano apre in calo (-0,68%) - Economia Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Un'altra partenza debole per le Borse europee, con il disegno di legge sull'innalzamento al tetto del debito Usa che approda al Congresso per il primo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...