Borsa | l' Europa in calo attende Wall Street | Milano - 0 | 3%

Alleggerire le procedure sarebbe anche utile in un'ottica di attrazione degli investimenti, in particolare quelli esteri: "Molti grandi gruppi hanno esigenza di espandersi in, ma lo hanno ...Le Borse europee sono in calo con i mercati che temono un rallentamento della crescita economica globale, dopo la brusca frenata della manifattura cinese. Gli investitori, con l'inflazione che ...La turbolenza del settore bancario innescata nei mesi scorsi dal crack di alcune banche regionali statunitensi - ha osservato il Governatore - non ha avuto riscontri inma ha confermato il ...

Frena la Cina e penalizza il settore del lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Segno meno in Europa in una giornata in cui le preoccupazioni per la crescita alimentate dalla ripr ...(Teleborsa) - "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia continua ad avere pesanti ripercussioni sull'economia mondiale e a mettere in discussione l'integrazione economica e finanziaria internazi ...