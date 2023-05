Le Borse asiatiche chiudono in calo con la manifattura cinese che registra una brusca frenata, ridimensionando le ambizioni di ripresa economica. Sui mercati pesa anche il forte calo del prezzo del ...Dato che vivo indal 1988 " prima a Pechino, poi a Tokyo, poi Hong Kong e Shanghai e Hong Kong ... autobus e treni è un urside bruno che si chiama Orso Buono, che viaggia dentro unadi seta ...Una riforma delle regole di governo societario da parte delladi Tokyo, volta a migliorare i ... Beneficia anche di alcune delle tendenze più ampie in, come una classe media in aumento, ma ...

Borsa: Asia chiude in calo con l'industria cinese che frena - Economia Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche chiudono in calo con la manifattura cinese che registra una brusca frenata, ridimensionando le ambizioni di ripresa economica. (ANSA) ...Nuovo scivolone della borsa di Hong Kong: l’indice benchmark Hang Seng scivola del 2,25%, capitolando ai nuovi minimi del 2023. L’azionario cinese sconta la pubblicazione dell’indice Pmi manifatturier ...