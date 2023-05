Boniek | «Oggi faccio il tifoso e spero vinca la Roma»

(Di mercoledì 31 maggio 2023), ex attaccante polacco della, ha parlato così della finalissima tra i giallorossi e il Siviglia in Europa League Zibì, ex attaccante della, ha parlato così a Sky Sport prima della finale di Europa League tra i giallorossi di Mourinho e gli spagnoli del Siviglia. DYBALA TITOLARE – «Non mi aspettavo Dybala titolare, pensavo entrasse a metà del secondo tempo visto che la partita può andare per le lunghe. E’ una buona notizia: se gioca dal primo minuto vuol dire che è in grado di giocare e che hanno valutato bene le cose». TIFO PER LA– «Io sono qua cometifo la. L’importante è cheMourinho, poi deciderà lui».

