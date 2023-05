Bonanni UniFi | “Proteggere bimbi entro i 4 mesi con anti-meningococco B”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ‘Disponibile da 10 anni, è sicuro ed evita conseguenze gravi che preoccupano i genitori’ “Il vaccinoB è sicuro. L’abbiamo introdotto nel 2013-14 per tutti i nuovi nati. Può dare in qualche caso dolore in sede d’inoculazione, un po’ di febbre: disturbi che si risolvono in pochi giorni. La raccomandazione è di farlo presto, proprio per l’alta incidenza nei primidi vita”. Così Paolo, ordinario di Igiene generale e applicata, Università di Firenze, all’Adnkronos Salute, commentando i 10 anni dall’approvazione del vaccinoB da parte dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali. “I genitori sono molto preoccupati quando sentono parlare di meningite – osserva– Quella daB è una malattia ...