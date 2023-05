Bomba sotto auto nel Napoletano | danneggiati una palazzina e una farmacia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura nella serata di ieri a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Un ordigno artigianale, posizionatouna Fiat Panda in uso ad un 26enne del posto, è stato fatto esplodere in via De Nicola. L’esplosione ha distrutto la parte anteriore del veicolo e frantumato la porta di ingresso dellavicina e una finestra di un locale occupato da una. Non ci sono feriti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

