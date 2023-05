(Di mercoledì 31 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...

è romanista vero e non poteva assolutamente mancare ad un appuntamento tanto importante come ... "Sono un grande tifoso della Roma e mi diverte tantissimo supportare la mia squadra del, ...... possiamo iniziare ad uscire nel mondo e operare semplicemente come esseri umani con ile non ... meglio conosciuto, ovviamente, comePresente è anche il nome di Elisa, che nel 2012 aveva ...Rain,, Diodato, Levante, Boomdabash, Rkomi e Sangiovanni. Quattordici artisti per una lunga ... 'Sud chiama Sud - ha detto a PalermoToday - e Palermo è nel mio. Quando sono venuto per l'...

Blanco, cuore Roma: "Non mi perdo una partita. A Budapest non potevo mancare..." La Gazzetta dello Sport

Il Festival è in calendario il 10 giugno a Roma e il 30 agosto all’Arena di Verona. Oltre alla musica, progetti sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione delle malattie sessuali ...Sul palco, oltre Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu chiamati a presentare, si esibiranno i cantanti: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max ...