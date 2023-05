Blanca 2 | tutto sulla seconda stagione della serie con Zeno e la Giannetta

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'estate delle repliche sta per cominciare, anzi, è già cominciata con qualche settimana d'anticipo. Con alcune sorprese, come le ottime performance di ascolti di quel fenomeno di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, con la strepitosa Vanessa Scalera, che registra ottimi ascolti anche invisione. Chissà come si comporterà un altro dei "pezzi forti"fiction di Rai1,, lacon Maria Chiara, Giuseppee Pierpaolo Spollon, le cui repliche sono previste a giugno la domenica e il lunedì in prima serata. Ed è una sorta di ripasso in vista di ciò che attende i telespettatori in vista, le cui riprese sono terminate da poche settimane. Eccoquello che sappiamo ...