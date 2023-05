Altri paesi hanno iniziato da tempo a considerare lecome un aspetto strategico. Lo abbiamo visto dal Covid, gli Stati Uniti lo hanno inserito nel programma di sicurezza nazionale, ......progetti in materia) e della necessità di aumentare le capacità umane tramite le(e ...per bloccare per 6 mesi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale Lo chiedono Musk, i ...Già Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Modena e alla Corte d'di Bologna,... Autrice di numerose pubblicazioni, è Presidente del Consiglio di Corso di studio in. ...

Biotecnologie, l'appello di Assobiotec: serve una regia nazionale Agenzia askanews

Milano, 31 mag. (askanews) - L'Ocse prevede che entro il 2030 l'80% dei farmaci, il 50% dei prodotti agricoli e un terzo dei prodotti industriali saranno biotecnologici. Bastano questi numeri per capi ...La multinazionale Msd annuncia l’aumento di investimenti in Italia per la produzione di farmaci oncologici e il ministro Adolfo Urso porterà a settembre all’attenzione del Consiglio dei Ministri un pr ...