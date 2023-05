Bersani prova a scuotere M5s e Pd | «Gli elettori di sinistra sono scogl*** | vuoi farti vedere unito su due-tre temi?»

... perché quel che serve è innanzitutto dimostrarsi uniti almeno su alcuni principi fondamentali: "Vuoi fare vedere che la gente di sinistra non è scomparsa - diceparlando idealmente ai ...Scende in campo. In prima persona. Non lo faceva dagli anni in cui il Segretario del Pd erae c'era Matteo Renzi che scalava il Partito. Francesco De Angelis torna in campo per guidare ......Se avessi avuto bisogno di unadel suo amore incondizionato - ma non ne avevo alcun bisogno - ... Provate ora a indovinare chi - penso fra D'Alema,, Veltroni, Prodi - sia quest'uomo di ...

Bersani prova a scuotere M5s e Pd: «Gli elettori di sinistra sono ... Open

Ospiti: Drusilla Foer, Pierluigi Bersani e i giornalisti Tommaso Labate e Stefano Nazzi ...