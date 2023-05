(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'ex attaccante non ha dubbi sul fatto che il portoghese, in caso di offerta in, tornerà ain campionati più competitivi.

Ne è convinto Dimitare il diretto interessato delle sue affermazioni èRonaldo . "La sua ambizione rimane molto alta, il suo livello competitivo rimane alto e si diverte a segnare ...Ne è convinto Dimitare il diretto interessato delle sue affermazioni èRonaldo . "La sua ambizione rimane molto alta, il suo livello competitivo rimane alto e si diverte a segnare ...

Berbatov: “Cristiano Ronaldo Se potrà tornare a giocare in Europa lo farà” ItaSportPress

L'ex attaccante non ha dubbi sul fatto che il portoghese, in caso di offerta in Europa, tornerà a giocare in campionati più competitivi.