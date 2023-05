“Benevento in fiore” | in Villa Comunale 60 espositori | presenti anche le associazioni agricole

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno 60 glida fuori Regione all’edizione della Mostra Mercatoinin programma indal prossimo 2 e sino al 4 giugno. Sempre più partecipata di produttori questo evento che ormai ha acquistato un suo prestigio ed un posto d’onore tra le manifestazioni similari. Il promotore dell’evento, Antonio De Cristofaro, non ha nascosto la sua soddisfazione per i nuovi traguardi di una iniziativa che è molto suggestiva e di grande fascino. Quest’anno a rafforzare le aspettative di successo dell’evento è da registrare la partecipazione dellee delle Organizzazioni professionaliche daranno il loro apporto professionale alla Mostra Mercato beneventana. Questa mattina, ...

Una giuria arriva da Barcellona ed altre da Torino, Roma e. Novità di questa seconda ... Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Flavia Moretti, Susanna Mattiangeli, Sergio Olivotti,Manni,...... a Paduli, in provincia di. Scenario del torneosarà il magnifico impianto di via Ariella, campo in erba naturale tenuto magnificamente dalla famiglia Addazio, vero e proprioall'...Il 'Presidio Libera Valle Caudina e Valle Telesina' con il coordinamento provinciale, l'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti , le parrocchie, le scuole e le associazioni del territorio si ...

"Benevento in fiore", in Villa Comunale 60 espositori: presenti anche ... anteprima24.it

Saranno circa 60 gli espositori che dal 2 al 4 giugno arriveranno in città per animare Benevento in Fiore, la mostra mercato dedicata al giardinaggio e annesso arredo giardino, alla botanica, all’arti ...Riportato alla luce un tratto dell'Appia antica. Missione compiuta, anche se manca l'ufficialità che arriverà soltanto nei prossimi giorni quando archeologi della ...