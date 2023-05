Beatrice Stella protagonista del cortometraggio “La bambola che andò sulla luna”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’attrice, 9 anni, è stata scelta per il ruolo principale nel nuovo“LaChe“, diretto da Riccardo Marendino. L’annuncio rafforza il crescente percorso artistico della giovane attrice, sotto la guida dell’agente Patrizia De Santis.ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella infantile, collaborando con fotografi di Milano e Roma. Il suo interesse per la recitazione si è manifestato precocemente, dopo una partecipazione al set del film “Il Salumificio Santoro“, diretto da Fabrizio Pastore. Da allora,ha seguito un percorso formativo di teatro e recitazione cinematografica con figure di rilievo del settore come Pupi ...

, con un eccellente 7,27", deve accontentarsi della medaglia d'argento. Bronzo alla Rojas ... Francesca Matuella (ASD Arco Climbing) termina al 29° posto,Giacani (The Change Climbing) al ...Nek: la vita privata Sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, Nek ha una figlia di nomea ... un sole (simbolo condiviso con sua moglie), una luna, due balene, un geko, ladel borneo, ..., con un eccellente 7,27", deve accontentarsi della medaglia d'argento. Bronzo alla Rojas ... Francesca Matuella (ASD Arco Climbing) termina al 29° posto,Giacani (The Change Climbing) al ...

VTT di Lagnasco: passione e risultati non mancano Tuttosport

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e amati della grande Raffaella Carrà. Un tributo alla donna e artista indimenticabile che è stata un’icona per molte generazion ...Beatrice è uno dei volti emergenti del musical italiano, vanta numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in Cercasi Cenerentola, la fata Turchina in Pinocchio, Sandy in Grease, ...