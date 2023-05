Bce | Visco | rischio inflazione si è ridotto | fare attenzione a impatto rialzi rassi**

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "Ilche l'resti troppo a lungo superiore all'obiettivo si è decisamente ridimensionato rispetto al picco della metà del 2022" mentre la richiesta e le condizioni dei prestiti a imprese e famiglie registrano un irrigidimento a seguito della politica della Bce: "sebbene questi andamenti siano una conseguenza necessaria della normalizzazione monetaria, occorre prestarea che l'intensità della sua trasmissione non dia luogo a una frenata eccessiva dei consumi e degli investimenti". Lo afferma nelle Considerazioni Finali, il governatore della Banca d'Italia Ignazio, osservando come per l'Eurotower "la sfida è impegnativa" perché "è necessario ricercare un equilibrio tra ildi una restrizione insufficiente, che potrebbe portare a un ...

L'ex presidente del Consiglio Mario Draghi ed ex presidente della Bce e' presente in Banca d'Italia per ascoltare le Considerazioni Finali del Governatore Ignazio Visco, le ultime del suo mandato.

In un'economia italiana che si è rafforzata, non solo grazie ai sussidi pubblici, le basse retribuzioni e la precarietà continuano comunque a condizionare il mercato del lavoro e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bankitalia, considerazioni finali di Visco: 'Su Pnrr non c'è tempo da perdere. Pil +1%' ...