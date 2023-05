Basta con l’egemonia | la cultura si liberi dell’ideologia

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In questi giorni si ritorna a parlare di egemoniale, parliamone. Come sempre affermo, non amo le etichette, in generale, ancor meno le amo nel campo della. Essa è, infatti, libera, in quanto frutto del pensiero degli uomini che, come tali, sonoed hanno una propria visione del mondo e della realtà. Certamente ogni artista, ogni pensatore, ogni filosofo ha una propria idea politica, una propria formazione che lo conduce a determinate elaborazioni e visioni della realtà. È chiaro che per una serie di motivazioni storiche, a partire dal dopoguerra il mondo dellaè stato associato al mondo della sinistra. Ricordiamo ad esempio lo stupendo discorso di Paolo VI agli artisti, durante il quale il papa invitò i presenti a “fare la pace” con la Chiesa. Certamente non si può parlare di egemonia ...