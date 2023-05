Basket 3X3 | Mondiali femminili Vienna 2023 | risultati e classifiche

Esordio vincente per le azzurre alla Fiba 3×3 World in corso di svolgimento al Rathausplatz di Vienna. La prima sfida contrapponeva Italia e Romania: 20 - 15 il punteggio finale. In giornata è ...C'è attesa per l'Italia del3×3 che debutta oggi ai Mondiali di Vienna contro la Romania. Uno sport in cui, come spiega ai microfoni di Basket2u di OAsport l'azzurra Sara Madera, la squadra è fondamentale. "Se uno lo ...I risultati e le classifiche dei Mondiali femminili di Vienna 2023 di. Tra martedì 30 maggio e domenica 4 giugno, appuntamento alla Rathausplatz della capitale austriaco, con questo atteso evento iridato. Riflettori puntati sull'Italia, che proverà a dire la ...

Mondiali Basket 3x3: Madera, “possiamo dire la nostra” Virgilio Sport

