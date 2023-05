Basket 3×3 | Mondiali 2023 | esordio vincente per l’Italdonne che batte la Romania

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È iniziata al Rathausplatz di Vienna la seconda giornata della Fiba 3×3 World Cup e in Austria ha esordito l’Italia femminile, inserita nella pool D, che ha affrontato la. Una sfida già fondamentale in chiave qualificazione ai playoff, con le azzurre che oggi affronteranno anche la Lituania, mentre dopodomani sarà la volta di Cina e Israele (nel match d’le cinesi si sono imposte nettamente 21-4). A disposizione di coach Andrea Capobianco ci sono Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Beatrice Del Pero e Sara Madera. Italia che inizia bene con un canestro di D’Alie, poi ancora lei per il 2-0. Poi arriva un canestro da oltre l’arco, poi ancora D’Alie e si va sul 5-0. Si sblocca lae accorcia sul 5-2, ma un canestro su rimbalzo di Madera vale il nuovo allungo. Subisce fallo la solita D’Alie e dalla lunetta vale il 7-2. ...