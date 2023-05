... la partita emblematica è la semifinale di Champions League giocata dall'Inter anel ... Dismessa l'arte, l'ex capitano giallorossoa cercare una parte e farebbe di tutto per ...... le nuove gomme di casa Pirelli esordiranno questo weekend aL e gomme nel motorsport ... in particolare, casa Ferrari che anche in questo 2023a portare in pista un evidente ...Giocatore straordinaria che ha fatto ea fare la storia del calcio; andiamo a vedere quanto vale Messi sul mercato. Messi (... Svalutazione Messi dalal PsgRicordiamo tutti il ...

Barcellona, continua il pressing su un big del Bayern Calciomercato.com

Real Madrid e Barcellona mettono in scena un clásico di mercato per assicurarsi Veiga del Celta Vigo. Concorrenza anche dall'estero ...Lionel Messi al Barcellona e all'Inter di Miami: nel futuro dopo il Psg ci sarebbe un accordo tra i due club per giocare in Europa e in Mls ...