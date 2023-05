Barca affondata nel lago Maggiore | la salma dell' agente in pensione del Mossad riportata in Israele

La salma dell'agente del Mossad in pensione, vittima del naufragio di unaturistica a Lisanza (Varese) , sul lago Maggiore, è rientrata poco fa in Israele. "Il Mossad ha perso un caro amico, un impiegato dedicato e professionale che ha dedicato la sua vita alla ...Per questo sono al vaglio di chi indaga sul naufragio della Love Lake in mezzo al Lago Maggiore la, i bollettini meteo, gli orari in cui sarebbero stati divulgati e la corrispondenza ...COSA È SUCCESSO La scorsa domenica sera, unapasseggeri chiamata 'Good...uria' si è capovolta ed èrapidamente nelle acque territoriali italiane. Laera in un viaggio turistico ...

Sulla barca affondata nel Lago Maggiore erano quasi tutti 007 AGI - Agenzia Italia

Un'imbarcazione turistica si è capovolta nel Lago Maggiore ...Lo skipper Claudio Carminati, 60 anni, è indagato per omicidio e naufragio colposo dalla Procura di Busto Arsizio. Era lui a guida ...