Bankitalia | Visco sui giovani | «Il 20% resta precario anche dopo cinque anni di lavoro» E lancia un appello sul Mes

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Per 12, è stato il numero uno di. Il mandato di Ignazioscadrà a novembre e, la mattina del 31 maggio, ha esposto le classiche considerazioni finali. Le sue ultime: oltre a tracciare il bilancio dell’anno, il governatore della Banca d’Italia si è concentrato sulle sfide future del Paese. Dedicando ampio spazio ai. «In molti casi, ila termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate. La quota dichesi trova in condizioni di impiego a tempo determinatoprossima al 20%», ha detto.ha segnalato una crescita al 30% della quota di lavoratori che percepiscono retribuzioni annue minime, sotto il 60% della media di 11.600 ...

... l'economia italiana ha mostrato una notevole capacità di resistenza e reazione - sottolinea-... Il governatore diparla anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "...
... ha osservato il numero uno di, proseguendo "il ritorno dell'inflazione su livelli in ... ha affermato, riconoscendo anche che questa globalizzazione è stata messa in discussione da "...

"L'invasione dell’Ucraina da parte della Russia continua ad avere pesanti ripercussioni sull’economia mondiale e a mettere in ...Per Ignazio Visco i "miglioramenti del Pnrr sono possibili" ma "nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna però ...