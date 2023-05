Bang Bang Mussolini

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Può una storia di follia tradursi in una storia di salvezza? La risposta di Anna Vaught è il suo romanzo, , che racconta l’amicizia immaginata tra Lucia Joyce, figlia di James Joyce, tormentata danzatrice che balla per rabbia o per tristezza, e Lady Violet Gibson, che il 7 aprile del 1926 ha attentato alla vita di Benitocon un colpo di pistola. L’impietoso file-rouge che lega le vite delle due donne è la reclusione nel St. Andrew’s Hospital, manicomio di Northampton. Che si siano realmente incontrate o che i loro sguardi si siano incrociati, riconosciuti, incuriositi, non è dato saperlo. Ma l’immaginazione supera di gran lunga la realtà, e Anna Vaught dona loro una nuova voce, una nuova via possibile, quello che non è stato ma avrebbe potuto essere. Lucia Joyce parla in prima persona, senza fare sconti cala il lettore nella vita dentro il manicomio e ...