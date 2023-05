Bandecchi | la Procura Figc apre un’indagine e Gravina vuole querelarlo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’Ansa scrive che ladella Federcalcio ha appena aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del patron della Ternana e sindaco di Terni Stefano. Ieriha accusato la Juve di aver rubato e ha consigliato adi cambiare spacciatore. Il presidente dellaintende anche chiedere l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione. Ieri, dopo il patteggiamento della Juventus, aveva dichiarato: «Con tutto il rispetto per, penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno ...