Bandecchi fa chiarezza | “Non volevo offendere Gravina | rinnovo la totale stima verso il suo operato”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Attraun comunicato pubblicato sui canali ufficiali della Ternana, il patron Stefanoha fattoin merito alle frasi pronunciate nei confronti del presidente della Figc, Gabriele. “Con riguardo all’intervento audiovisivo del 30 maggio 2023 su TVPlay, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla stampa, intendo precisare di non aver mai avuto intenzione diil Presidente Federale Dott. Gabriele, rinnovando nel contempo lal’del Presidente Federale da sempre sostenuto anche nelle sedi e nelle assemblee istituzionali” si legge. Leggi anche: Ternana,: “La Juventus ha rubato,cambi ...

... a seguire con coerenza eil programma di riforme economiche, sociali e istituzionali con ... Caso 'sui generis' a Terni, dove il patron della Ternana Stefano, candidato civico di ......insulti violenti a mezzo social - ha commentato Masselli in una nota - Lo voglio dire con:... Ballottaggio Terni,'Masselli non faccia il cretino' A questa nota, sempre a mezzo social,...Lo voglio dire con: noi difendiamo e difenderemo sempre i nostri medici, i nostri ...ha risposto immediatamente per le rime con una storia instagram, in cui usa anche un linguaggio, ...

Ternana, Bandecchi fa chiarezza: "Lascerò solo se venderò la società" pianetaserieb.it

Attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali della Ternana, il patron Stefano Bandecchi ha fatto chiarezza in merito alle frasi pronunciate nei confronti del presidente della Figc, Gabriel ...L'esito delle Elezioni Comunali del 28 e 29 maggio 2023: al ballottaggio 41 comuni della Penisola, al primo turno quelli di Sicilia e Sardegna ...