Bagnaia debutta nel cinema | sarà doppiatore nel nuovo lungometraggio Disney

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il pilota della Ducati, campione del mondo della MotoGP,una delle voci del film Elemental, in uscita il 21 giugno

Dalle piste ai cinema: Bagnaia debutta con Disney e Pixar MotoGP

Il pilota della Ducati, campione del mondo della MotoGP, sarà una delle voci del film Elemental, in uscita il 21 giugno ...Il numero 1 Lenovo ufficiale portò al successo la Desmosedici GP22: quest'anno la doppietta è obiettivo possibile per i titolati in carica ...