AXA Italia e welfare aziendale | investimenti e innovazione al centro di una nuova piattaforma digitale con servizi di flexible benefits

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) - - Offre, in una logica integrata, 110.000organizzati per aree di bisogno. - Ancora una volta AXAsceglie di essere al fianco delle imprese e di mettere aldelle proprie priorità il benessere delle persone, per offrire un'offerta dicompleta e personalizzata, attraverso l'neie un'esperienza unica e distintiva. - Centrale il ruolo della rete degli agenti AXA, presenti su tutto il territorio nazionale per una consulenza di valore, e del team di AXA Caring. - Chiara Soldano, Health Director del Gruppo assicurativo AXA, ha commentato: “Le imprese, motore dell'economiana, sono da sempre al cuore del mestiere di protezione di AXAe un pilastro della nostra ...

Non succede solo in, anche se il nostro Paese si trova quasi sempre in fondo alle classifiche: secondo lo studio che Ipsos ha realizzato per il gruppo assicurativo, ad esempio, siamo gli ...Regolamenti simili sono già stati proposti in, Svezia, Paesi Bassi, California e New York. ... assicuratori, Stati Uniti, Repubblicani, rischi climatici, Lloyd's, Qbe Insurance, Allianz,, ...... truffe ai fuorisede per le stanze in affitto Inquilino moroso da tre anni: poi cede l'immobile al fratello Una dinamica, certo non unica in, ma che questa volta accade ad, un quartiere ...

AXA Italia e welfare aziendale: investimenti e innovazione al centro ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...