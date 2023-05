Avvocato di difesa con Leonardo D’Erasmo | sextortion e revenge porn

...quando discuteranno gli altri legali impegnati nella, tra cui gli avvocati Patrizio Dello Russo, Alberico Villani, Raffaele Bizzarro. Mentre il 27 giugno sarà la volta ancora dell'...La stessa trans l'aveva, confermando che era 'stata l'unica gentile con lei'. In particolare,... TORTURA E DISCRIMINAZIONE Per l'di Bruna Debora Piazza, 'è stata tortura': 'Un gesto di ...Secondo l'Corrado Sinatra si è trattato non di omicidio volontario, ma preterintenzionale invocando la "legittimaputativa" . Il giovane temeva per la sua vita e andava in giro armato.

ChatGpt: avvocato presenta un documento legale con informazioni inventate dal chatbot WIRED Italia

Intervento di Antonio Mazzitelli che non risparmia critiche all’ex vice sindaco: “Grando gli ha dato la delega alle spiagge non per difenderlo dalla dialettica politica” “Delegato, faccia il delegato… ...Era finita nel mirino della Finanza per aver percepito, a dire delle fiamme gialle indebitamente, circa 3mila euro di reddito di cittadinanza. Una doppia accusa ha portato la donna, difesa dall’avvoca ...