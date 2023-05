Autostrade del mare | la Commissione europea fa salpare il contributo da 125 milioni di euro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Undi 125dia sostegno del trasporto merci attraverso ledel, valido fino al 31 dicembre 2027, con l'ìmporto per ogni impresa di autotrasporto che sceglierà il ...

Un contributo di 125 milioni di euro a sostegnotrasporto merci attraverso lemare, valido fino al 31 dicembre 2027, con l'ìmporto per ogni impresa di autotrasporto che sceglierà il 'combinato' che verrà calcolato 'sulla base dei chilometri evitati sulla rete ...A comunicarlo èper l'Italia. L'obiettivo è quello di agevolare i transiti previsti a partire dal ponte2 giugno, caratterizzati da un incremento dei flussi per via degli spostamenti ...... bloccato lee tinto l'acqua delle fontane. L'obiettivo dichiarato è di sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica sul temariscaldamento globale. Ma è davvero così Fuori dal ...

Ponte 2 giugno, 3 giorni da bollino rosso sulle autostrade del Friuli Friuli Oggi

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Liguria. Un’intensa due giorni di studio e confronto per avvicinare i giovani laureandi al mondo del lavoro delle concessionarie autostradali e visitare da vicino alcuni dei cantieri di ammodernamento ...