Autopromotec - Volano i costi per manutenzione e riparazioni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'anno scorso, gli italiani hanno speso per lae la riparazione delle autovetture 35,3 miliardi di euro, il 23,4% in più rispetto ai 28,6 miliardi del 2021 e oltre 2 miliardi in più rispetto al 2019, dunque ai livelli pre-pandemia. Le cause. Secondo uno studio dell'Osservatorio, la crescita è stata trainata da diversi fattori, tra cui la ripresa delle attività di officina (+17%), l'inflazione (+4,1% i prezzi degli interventi) e, in minima parte, l'aumento del parco circolante (+1%).