Auto in fiamme nella notte | indagini a tutto campo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, alle ore 02’15 dellaappena trascorsa, è intervenuta nel comune di Volturara Irpina in via Giuseppe Garibaldi per un incendio che ha riguardato un’vettura in sosta. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area, non si sono registrati ulteriori danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.